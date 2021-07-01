البرتغال تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم الخميس، تسجيل 2449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البرتغال منذ 13 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة إنها رصدت خمس حالات وفاة بالفيروس اليوم الخميس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 17 ألفا و101 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت البرتغال أنها ستحد من التنقل في الأماكن العامة من الساعة الحادية عشرة مساء في بعض البلديات التي تم الإبلاغ بها عن عدد أكبر من حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزيرة شؤون الرئاسة ماريانا فييرا دا سيلفا، في مؤتمر صحفي في العاصمة لشبونة اليوم الخميس، قولها إن هذا الإجراء هو محاولة للحد من التجمعات، وسيظل فرض قيود للحد من السفر في عطلة نهاية الأسبوع من وإلى منطقة لشبونة الكبرى قيد التطبيق.

يذكر أن البرتغال كانت تسجل إصابات قياسية يومية بلغت أكثر من 16 ألف حالة إصابة في نهاية يناير الماضي، عندما كانت البلاد تواجه أسوأ موجة تفش للفيروس.