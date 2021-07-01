روسيا تحبط هجوماً لتنظيم «داعش» في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أنها أحبطت هجوماً على العاصمة موسكو كان يخطط له تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت السلطات إنها قتلت عنصراً يشتبه في أنه من التنظيم المتشدد واعتقلت آخر بتهمة التخطيط لهجمات في موسكو وجنوب البلاد.

وأضافت أجهزة الأمن الروسية، في بيان «بناء على أوامر قادة الجماعة الإرهابية، كان شخصان روسيان يخططان لشن هجمات متزامنة في موسكو ومنطقة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وسكاكين في أماكن يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص».

وبحسب السلطات، فإن الإرهابي المفترض في استراخان «أبدى مقاومة مسلحة» لدى اعتقاله وتمت تصفيته فيما اعتقل الثاني في موسكو. ولم يصب أي من عناصر القوات الأمنية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إنه عثر على «أسلحة آلية وذخيرة وقنبلة يدوية ومنشورات متطرفة» في منزلي المشتبه بهما.

وتعلن السلطات الروسية بانتظام إحباط خطط لشن هجمات من قبل تنظيم «داعش» المتطرف.