بريطانيا.. زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال أسبوع

كشفت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 27989 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الخميس، في أعلى زيادة يومية منذ 29 يناير الماضي.

وهو ما يعني زيادة بنحو 72 بالمئة في الفترة بين 25 يونيو وأول يوليو مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما توفي 22 شخصاً خلال 28 يوماً من تشخيص إصابتهم بالمرض لتكون نسبة الزيادة خلال سبعة أيام أقل من 11 بالمئة بقليل.

وتلقى 44.9 مليون شخص جرعة أولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى 30 يونيو الماضي، بينما تلقى 33 مليوناً الجرعة الثانية.