إيطاليا تسجل تراجعاً كبيراً لإصابات ووفيات كورونا

سجلت المصالح الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تراجعا كبيرا لإصابات فيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه.

وقالت وزارة الصحة إنها أحصت 21 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، نزولا من 24 أمس الأربعاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 882 من 776. لكن هذا العدد يظل منخفضا جدا، مقارنة بالأرقام التي كانت تسجلها إيطاليا التي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية تضررا بالجائحة.

وسجلت إيطاليا 127587 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. كما سجلت 4.26 مليون إصابة حتى الآن.