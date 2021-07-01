مدير كبير في شركة ترامب يسلم نفسه قبل تحقيق في جرائم ضريبية

سلّم آلان وايسلبرج، المدير المالي لشركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نفسه للسلطات اليوم الخميس في حين تستعد الشركة لمواجهة أول اتهامات في تحقيق جنائي.

ودخل وايسلبرج، الذي ساعد ترامب في إدارة إمبراطوريته العقارية خلال سنوات رئاسته، مبنى يضم المحكمة الجنائية في حي مانهاتن في مدينة نيويورك.

كان مصدر مطلع قد توقع استدعاءه هو ومنظمة ترامب خلال اليوم.

ولم تعرف بعد الاتهامات المحددة التي سيوجهها سايرس فانس مدعي مانهاتن إلى شركة ترامب أو إلى المدير الذي سلم نفسه. ويعمل مكتب فانس مع المحققين من مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

مبنى المحكمة في منهاتن

وقالت منظمة ترامب، في بيان، إن فانس يستخدم وايسلبرج، الذي عمل في نشاط عائلة ترامب العقاري والتجاري على مدى 48 عاماً، «بيدقاً في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق».

وقالت الشركة «هذه ليست عدالة.. هذه سياسة».

وقال رونالد فيشيتي محامي ترامب إنه ليس من المتوقع أن توجه اتهامات هذا الأسبوع للرئيس السابق نفسه وإن كان الادعاء قد أعلن أن التحقيق في أنشطة شركته مستمر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيق بأنه ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية. وفانس ديمقراطي وكذلك جيمس.

وقال أشخاص مطلعون على التحقيق إن من المتوقع أن تتركز الاتهامات على ما إذا كان وايسلبرج وغيره من المسؤولين التنفيذيين قد حصلوا على مزايا مثل شقق سكنية من دون دفع إيجار وسيارات مستأجرة من دون دفع مقابل من غير أن يفصحوا عن ذلك بشكل مناسب في إقراراتهم الضريبية.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، اتهم ترامب الادعاء بالانحياز وقال إن تعاملات شركته «لا تمثل جريمة بأي حال».