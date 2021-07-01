ماليزيا تشدد القيود للسيطرة على الزيادة في إصابات كورونا

تعتزم ماليزيا فرض قيود مشددة على الحركة في العشرات من المقاطعات عبر سيلانجور، أغنى ولاياتها، والعديد من المناطق في كوالالمبور، اعتباراً من السبت، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب القول في بيان، اليوم الخميس، أنه يجب على الأشخاص المقيمين في مقاطعات مثل بيتالينج وكلانج البقاء في منازلهم خلال ما يطلق عليه أمر السيطرة على الحركة الذي يستمر حتى 16 يوليو. وأضاف أن شخصاً واحداً فقط قد يغادر المنزل في نفس الوقت لشراء السلع الأساسية.

وتابع أن هناك استثناءات لمن يعملون في الخدمات الأساسية أو ينفذون مهام حكومية، مضيفاً أن مصانع الغذاء والسلع الأساسية سوف تعمل أيضاً خلال هذين الأسبوعين. وسجلت البلاد اليوم 6988 إصابة جديدة بكوفيد-19.