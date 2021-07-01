ألمانيا تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، صباح اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فضلاً عن 63 حالة وفاة.

وكان قد تم تسجيل 1008 حالات إصابة جديدة، فضلاً عن 93 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن معدل حدوث الإصابة الأسبوعي، وهو حالات الإصابة التي يتم تسجيلها لكل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام، تراجع على مستوى ألمانيا إلى 5.1، بعدما كان يبلغ أمس الأربعاء 5.2، وكان يبلغ الأسبوع الماضي 6.6.