اتهامات جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي

قالت وسائل إعلام أميركية إن هيئة المحلفين الكبار في منطقة مانهاتن قدمت، لمكتبي المدعي العام لمنطقة مانهاتن والمدعي العام لنيويورك لوائح اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والمدير المالي للمنظمة بسبب معاملات تجارية.

وأفاد المصدر نفسه، أن لوائح الاتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي، ألين فايسلبيرغ، ستظل تحت بند السرية حتى بعد ظهر يوم الخميس، مما يجعل طبيعة التهم الموجهة إليهما غير واضحة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكر أشخاص مطلعون على القضية أن التهم تتعلق بمزاعم حول التهرب الضريبي لمدراء تنفيذيين في منظمة ترامب.

وتضم منظمة ترامب مئات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتضم فنادق، شركات عقارية، ملاعب للغولف، وغيرها.

ويجري التحقيق في أعمال المنظمة منذ أكثر من عامين.

ويركز المدعون عما إذا كانت منظمة ترامب قد استخدمت تقييمات مضللة لممتلكاتها لخداع المقرضين والسلطات الضريبية، وما إذا كانت الضرائب قد تم دفعها على المزايا الإضافية للمديرين التنفيذيين في المنظمة.



