ألمانيا: «الحوثي» يعرقل وصول المساعدات للمحتاجين

برلين، واشنطن (وكالات)

شدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على أهمية حل النزاع في اليمن، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تعرقل وصول المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتهم.

وشدد ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من برلين أمس، على وجوب العمل على إيصال المساعدات إلى كافة اليمنيين، كما حث على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ووقف النار في البلاد، مؤكداً في الوقت عينه أن الملف اليمني وتطوراته لا تنفصل عن الوضع الإقليمي.

ورداً على سؤال حول المساعي الألمانية لوقف النار، أوضح الوزير أن بلاده تشارك مع حلفائها بطرق مختلفة لإنهاء النزاع.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الهجوم الحوثي على مأرب يقلق بلاده والمجتمع الدولي كثيراً، لوجود آلاف النازحين، الذين يتم تشريدهم من جديد.

من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني على التزام الحكومة الشرعية وتشجيعها لمساعي وقف النار في البلاد، مؤكداً أن الميليشيات تصعد قصفها وهجماتها تجاه المناطق المدنية، والأحياء السكنية.

وتطرق بن مبارك إلى مسألة سفينة «صافر» التي تمنع الميليشياتُ فريقاً أممياً من صيانتها، لافتاً إلى أنها تتعامل مع الأمر بشكل خطير وغير مسؤول.

يذكر أن مساعي دولية وأممية عدة انطلقت قبل أشهر من أجل الحث على وقف النار، بغية استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، من أجل حل النزاع، إلا أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل هجماتها العسكرية، لا سيما في محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليون نازح، مقوضة أي جهود في هذا السياق.

وفي سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي خلفت ضحايا في أوساط المدنيين في محافظة مأرب.

وقالت القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي: «ندين وبشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل». وأضافت ويستلي: «حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، يجب على الحوثيين قبول وقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات». وشن الحوثيون أمس الأول، هجوماً بصاروخين باليستيين على حي سكني في مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال.