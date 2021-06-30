البرلمان العربي: جرائم الميليشيات تشكل تهديداً لآلاف الأطفال

القاهرة (وكالات)

أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تهديد حياة المدنيين لاسيما الأطفال في اليمن، مؤكداً أن جريمة استهداف مدينة مأرب التي أودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال هي استمرار للنهج الإرهابي لميليشيات الحوثي وجرائمها البشعة بحق الإنسانية. وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على ضرورة التكاتف الدولي للتدخل العاجل لحل أزمة اليمن التي أضحت كارثة إنسانية، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً على حياة الآلاف من الأطفال اليمنيين خصوصاً والمدنيين عموماً، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تستوجب إيقاظ ضمير العالم من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بمناقشة تلك الأوضاع اللا إنسانية وإيقاف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب.