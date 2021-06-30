«الناتو» والعراق يبحثان تعزيز علاقات التعاون

هدى جاسم (بغداد)

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين والتحضير للانتخابات العراقية المقبلة. وقال «الناتو» في بيان إن الكاظمي بحث خلال اللقاء الذي حضره أيضاً وزيرا الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة سعدون مع ستولتنبرغ التقدم الذي تحرزه بعثة الحلف في العراق.

وأوضح البيان أن «المهمة غير القتالية تدرب وتقدم المشورة للمؤسسات والقوات الأمنية العراقية وتساعدها على محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في بلادها».

وسلط الأمين العام للحلف «الضوء على التعاون الممتاز بين الناتو والحكومة العراقية وأثنى على القوات الأمنية العراقية لما تبذله من جهود لضمان عدم عودة تنظيم داعش» وفقاً للبيان.