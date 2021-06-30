ألمانيا وإيطاليا تسحبان قواتهما بالكامل من أفغانستان

برلين (وكالات)

أعلنت ألمانيا وإيطاليا، أمس، الانتهاء من سحب قوات بلادهما من أفغانستان بعد وجود عسكري على الأراضي الأفغانية استمر قرابة 20 عاماً.

وقالت وزيرة الدفاع الاتحادية في ألمانيا انغريت كرامب كارنباور في بيان صادر عن الوزارة إن القوات الألمانية في طريقها إلى بلادها بعد قضاء قرابة 20 عاماً وإثبات جدارتها المتمثلة في قبول تحدي مواجهة الإرهاب. وأضافت أنه تم نقل الجنود البالغ عددهم 1100 على متن 4 طائرات من مزار الشريف بأفغانستان إلى ألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار قرار الحكومة الألمانية في أبريل الماضي بتسريع سحب قواتها من أفغانستان بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب قوات بلاده من الأراضي الأفغانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أمس، أن القوات المسلحة الإيطالية أنهت مشاركتها العسكرية في أفغانستان، حيث وصل آخر الجنود إلى إيطاليا مساء أمس الأول.

وقال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني «انتهت الجهود الوطنية التي استمرت 20 عاماً». كما أشاد بالجنود الـ53 الذين قتلوا والـ723 الذين أصيبوا خلال المهمة التي بدأت عام 2001.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكبر مساهم في القوات الدولية بأفغانستان، قد حددت الـ11 من سبتمبر المقبل كموعد نهائي لعودة قواتها للبلاد، مما دفع الكثير من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أن تحذو حذوها.