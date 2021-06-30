بايدن يختار أول امرأة كسفيرة لدى ألمانيا

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن رئيسة جامعة بنسلفانيا ايمي غوتمان سفيرة لدى ألمانيا، وفق ما أعلنت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأربعاء، بعد سنوات شهدت أزمات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وغوتمان البالغة 71 عاماً، ابنة أحد الناجين من المحرقة النازية ستكون في حال تعيينها أول امرأة في هذا المنصب.

وأكد المسؤولون الألمان الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم تقريراً في مجلة دير شبيغل.

ويحتاج تعيينها إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد، بحسب المصادر.

وكانت الولايات المتحدة ممثلة في برلين بحليف ترامب ريتشارد غرينيل الذي أثار الجدل واستفز ألمانيا بتصريحات غير معهودة من سفير، منها تعهده بدعم اليمينين والمعادين للمؤسسة السياسية في أوروبا.

وترأست غوتمان جامعة بنسلفانيا، إحدى المؤسسات التعليمية النخبوية، منذ 2004 وهي خبيرة في العمليات الديمقراطية.

وعملت في لجنة دراسة القضايا الأخلاقية الحيوية لإدارة باراك أوباما.