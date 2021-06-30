خطة مصرية كبيرة لتطعيم أغلب الشعب المصري بلقاح كورونا

عبد الله أبو ضيف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم التوافق مع شركة سينوفاك الصينية على إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد بدلاً من 40 مليوناً فقط وهي الكمية التي كان متفقاً عليها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى إنتاج 300 ألف جرعة بالفعل من لقاح سينوفاك داخل مصر.

من جهته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن القطاع الصحى شهد طفرة غير مسبوقة منذ ثورة الثلاثين من يونيو فى عام 2013، خصوصاً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد أولى اهتماماً كبيراً للمشاكل الصحية للمصريين، وتوالت المبادرات الصحية الواحدة تلو الأخرى، التى بدأت بحملة للقضاء على فيروس «سي» وحملة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وأمراض الكلى، والكشف المبكر عن الأورام والتأمين الطبى الشامل.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه تم التوصل إلى اتفاق لتوريد 26.5 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن لقاح جونسون أند جونسون يؤخذ على جرعة واحدة، مؤكداً أن الدولة مستمرة في استراتيجية إتاحة وتوفير اللقاحات المعتمدة للقضاء على فيروس كورونا.

وتهدف مصر بناء على الخطة الجديدة لتطعيم أكثر من 40 % من المواطنين بنهاية العام الحالي 2021، لمواجهة أكثر فعالية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تمكنت مصر بالفعل من تخطي ذروة الموجة الثالثة من كوفيد 19، فيما يتم العمل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة للتخلص النهائي من الفيروس والسيطرة عليه.