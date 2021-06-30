السعودية تحبط تهريب أكثر من 4.5 مليون قرص مخدر في شحنة برتقال

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين المخدر، والتي تعرف باسم كبتاجون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي أوردته قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الأربعاء، إن «إرسالية وردت عبر ميناء جدة الإسلامي حول كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال».

السعودية تحبط تهريب أكثر من 4.5 مليون قرص مخدر في شحنة برتقال



وأضافت أنه بعد ضبط الممنوعات تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

ولم يذكر البيان مصدر شحنة البرتقال والمواد المخدرة.