مصر تنفي دخولها حزام الزلازل

أحمد شعبان (القاهرة)

شهدت منطقة جنوب غرب حلوان في مصر هزة أرضية متوسطة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الثامنة وإحدى عشرة دقيقة صباح اليوم الأربعاء.



وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، هزة أرضية متوسطة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريباً، في تمام الساعة الثامنة وإحدى عشرة دقيقة من صباح اليوم، مؤكداً في بيان له أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد أي بلاغ بوقوع إصابات أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.



وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانات الهزة الأرضية أنها وقعت ما بين خط العرض 29,68 شمالاً، وخط الطول 31,14 شرقاً، وبعمق 23 كم.



وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ما يتم ترويجه من دخول مصر حزمة الزلازل ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن مصر بعيدة كل البعد عن الأماكن التي تعد أحزمة للزلازل والتي على آثرها تحدث الكوارث.



وأضاف "القاضي" في تصريح له أن المعهد لديه الشبكة القومية للزلازل والتي تحدد موعد وقوع الزلزال ودرجته بمقياس ريختر، مشيراً إلى أن الكثيرين يروجون لاحتمالية حدوث كوارث طبيعية نتيجة للزلازل مثل أمواج تسونامي وهذا غير صحيح.