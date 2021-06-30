أصحاب هذه "المتلازمة" ممنوعون من لقاح "كورونا"

قالت هيئة الصحة الكندية (هيلث كندا) إنها أوصت من لديهم تاريخ مرضي للإصابة بمتلازمة التسرب من الشعيرات الدموية بعدم تلقي لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء "هيلث كندا تُحّدث نشرة المنتج الخاصة بلقاحي أسترازينيكا وكوفيشيلد المضادين لكوفيد-19 لتضيف متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية كعرض جانبي محتمل مع تحذير للمرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بهذه المتلازمة من تلقي لقاح أسترازينيكا أو كوفيشيلد".

متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية شديدة الندرة وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تسرب السوائل من الشعيرات الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وتخثره وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

وقالت هيلث كندا إنها تتابع مع وكالة الصحة العامة الكندية هذه الحالة منذ اعتبرتها وكالة الأدوية الأوروبية مصدر قلق محتملا في أبريل.

وأضافت أنه بحلول 11 يونيو تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمتلازمة في كندا عقب التطعيم بلقاح أسترا زينيكا.