جوتيريش يحذر: تداول المعلومات المغلوطة يطيل أمد "كورونا"

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تداول المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي يتسبب في إطالة أمد جائحة كورونا. وكتب جوتيريش على حسابه على تويتر، في اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يصادف اليوم الأربعاء، :"المعلومات المغلوطة تطيل أمد الجائحة، وتتسبب في أضرارٍ وفقدانٍ للأرواح". وأضاف :"يمكننا جميعا أن نفعل شيئا للحد من انتشارها وإنقاذ الأرواح". ودعا الجميع إلى التوقف والتفكير قبل نشر أية مشاركات عبر الإنترنت.