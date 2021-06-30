تايلاند تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء تسجيل 53 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية،

فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس يتم تسجلها منذ بداية الجائحة.

وكانت أخر أعلى حصيلة وفيات بالفيروس تسجلها تايلاند السبت الماضي وبلغت 51 حالة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2023 حالة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4786 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 2415 حالة شفاء من الفيروس خلال نفس الفترة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 259 ألفا و 301 حالة، من بينها 207 آلاف و 479 حالة شفاء.