العراق يدعو منظمات دولية لمراقبة الانتخابات

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أنها وجّهت الدعوة إلى أكثر من 70 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقب إقامتها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: «إن المراقبة الدولية للانتخابات أمر بالغ الأهمية»، لافتة إلى مخاطبة 51 سفارة عربية وأجنبية، إلى جانب 19 منظمة دولية.

وأضافت: «إن عدداً كبيراً من السفراء العرب والأجانب زاروا المفوضية، وأبدوا رغبتهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وإن العمل والتواصل لا يزال مستمراً ما بين المفوضية والسفارات والمنظمات الدولية».

وجددت الغلاي تأكيدها على «جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن جدول الاستعداد يسير وفق الأطر الزمنية المقررة له».

إلى ذلك، ألقت وحدات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابي في محافظة كركوك، أثناء جمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية، وإعطائها لعصابات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: «إن الإرهابي قدم أيضاً دعماً لوجستياً لهذه العصابات».