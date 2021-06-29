ألمانيا: ترجيح الدوافع الإرهابية وراء حادث مقتل 3 نساء

برلين (وكالات)

رجح محققون ألمان، أمس، أن تكون عملية الطعن، التي نفّذها صومالي الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاث نساء تمّت بدوافع إرهابية متطرفة، وهو ما يحمل خطر إعادة فتح النقاش المثير للانقسامات بشأن الهجرة قبيل الانتخابات العامة.

وأفادت سلطات ولاية بافاريا أن الأدلة تشير، بشكل متزايد، إلى أن طالب اللجوء الصومالي الذي لديه تاريخ من المشاكل النفسية، ويحمل إذناً مؤقتاً بالبقاء في ألمانيا، قد يكون تطرّفاً.

وجاء في بيان مشترك لمدعي ولاية بافاريا، ومكتب التحقيقات المرتبطة بالجرائم، أن «المكتب البافاري المركزي للتطرف والإرهاب تولى التحقيق، نظراً إلى الترجيح أن الدافع كان إرهابياً».

ونفّذ المشتبه به الصومالي، البالغ 24 عاماً عملية الطعن، يوم الجمعة الماضي في فورتسبورغ، حيث قتل ثلاث نساء وأصاب ستة أشخاص آخرين بجروح بالغة.

وبدأ المهاجم، الذي وصل إلى ألمانيا في 2015 هجومه من متجر لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجه إلى مصرف.

وحاصره مارة، لتسيطر عليه الشرطة لاحقاً، بعدما أطلق عناصرها النار على فخذه.

وعثر المحققون على سجلات تكشف أنه كان يتلقى العلاج في مصحة للأمراض النفسية، وأكدت الشرطة أنه لم يكن متطرفاً معروفاً لدى السلطات.

لكن السلطات البافارية أشارت إلى عدة عوامل دفعت للاعتقاد بوجود دافع إرهابي متطرف، من بينها إفادات بعض الشهود أن المشتبه به هتف «الله أكبر» أثناء تنفيذه الاعتداء.

كذلك، أفادت تقارير إعلامية بأنه ذكر «الجهاد» من سريره في المستشفى بعدما تم توقيفه.