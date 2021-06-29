مقتل وإصابة 13 مدنياً في قصف «حوثي» على مأرب

مأرب (وكالات)

قتل 3 مدنيين في اليمن، وأصيب 10 آخرون بينهم 3 أطفال، في قصف شنته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، أمس، استهدف حياً سكنياً في مدينة مأرب بشمال شرق البلاد.

وقال المجلس المحلي للمدينة، في بيان: «أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا حيين سكنيين وسط المدينة، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 أطفال»، وأوضح أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، فيما وصفت بعض الإصابات بالخطيرة.

وأوضح مصدر محلي أن الميليشيات الانقلابية مستمرة في قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

من جانبه، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، على قصف أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخين باليستيين «إيرانيي الصنع».

وأوضح معمر أن هذه الصواريخ، التي تطلق بشكل يومي وتطال الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمقار الحكومية في عمليات قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، هي أعمال انتقامية تعكس فشل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في تحقيق أي تقدم عسكري، وارتفاع فاتورة خسائرها البشرية، التي تتكبدها في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي»، ويذهب ضحيتها المدنيون، دليل إضافي على تهاونه وتخاذله عن القيام بمسؤولياته، وبمثابة ضوء أخضر للميليشيات لمزيد من قتل وتشريد اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية.

وحذر الإرياني من المخاطر الكارثية التي تتهدد حياة أكثر من مليوني نازح في محافظة مأرب، يشكلون 60 في المئة من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات و7.5 في المئة من إجمالي سكان اليمن، جراء استمرار قصف ميليشيات «الحوثي» الإرهابية للأحياء السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جرائم ميليشيات «الحوثي»، وأعمال القتل اليومي للمدنيين والنازحين في محافظة مأرب، وإعادة إدراج ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، وتقديم قياداتها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».