ابن مبارك: «الحوثيون» يؤججون الحرب

برلين (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني هو الخطوة الإنسانية الأهم، التي يجب تحقيقها ليتم عقبها معالجة القضايا كافة، والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمدعومة إقليمياً ودولياً، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستعرض ابن مبارك خلال لقائه، أمس في برلين، مع جمعية الصداقة اليمنية- الألمانية، آخر مستجدات جهود السلام في اليمن ومسببات الأزمة الإنسانية وآفاق الحلول السياسية لإنهاء الانقلاب والحرب، التي تستمر بإشعالها الميليشيات «الحوثية» الانقلابية، وسلسلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتسييس القضايا الإنسانية، وعدم الاكتراث لمعاناة اليمنيين.

وأشار الوزير بن مبارك، إلى استمرار عدوان الميليشيات على مأرب وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين، وزيادة استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، لتغطية عجزها التام في تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال، معرباً عن أمله في أن يسهم الأصدقاء الألمان في نقل صورة واقعية لواقع اليمن حالياً، بما يسهم في خلق موقف دولي قوي يساعد في ردع تلك الميليشيات، وإنهاء اختطافها لمستقبل اليمنيين في مناطق سيطرتها.

من جانبهم عبر أعضاء جمعية الصداقة، عن مدى الألم لما يحدث في اليمن، وأهمية الإسراع بإيجاد مخرج سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة، والتركيز على معالجة آثار الحرب والأزمة الإنسانية، التي ستتطلب جهوداً وموارد لعقود قادمة، مؤكدين حرصهم على رؤية يمن مستقر وموحد يتعايش فيه الجميع بسلام.