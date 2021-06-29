العثور على 3 أطنان من الكوكايين و11 مليون يورو في مزرعة بهولندا

عثرت الشرطة الهولندية على ما يقرب من 3000 كيلوجرام من الكوكايين وأكثر من 11 مليون يورو نقداً في مزرعة.وأعلنت شرطة أمستردام، اليوم الثلاثاء، أن المزرعة الواقعة في قرية دي كواكل جنوب أمستردام كانت على ما يبدو مستودعاً لعصابة مخدرات في أميركا الجنوبية. وتم القبض على شخصين حتى الآن.

وتم تخزين حوالي 11.3 مليون يورو نقداً في حقائب سفر عدة.

وبلغت قيمة المخدرات السوقية بالتجزئة حوالي 195 مليون يورو. وقال متحدث باسم الشرطة، إن هذا يجعلها «واحدة من أكبر ضبطيات المخدرات لشرطة أمستردام».

ووجد المحققون في المنزل أيضاً العديد من السلع الفاخرة، بما في ذلك سيارة قديمة ثمينة، وكتاب عن أسطورة الملاكمة محمد علي قيمته 12500 يورو. كما تم الاستيلاء على أسلحة وكواتم للصوت وذخيرة وآلة لعد النقود.