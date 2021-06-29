مصر.. تجديد حبس رجال أعمال بتهمة تمويل الإخوان

شعبان بلال (القاهرة)



قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، تجديد حبس عدد من رجال الأعمال بتهمة الانضمام جماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أشنطتها بملايين الجنيهات.

وحسب مصادر محلية في مصر، فإن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، قررت تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة العامة المصرية اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.