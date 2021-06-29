مبعوث «الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: لقاحات «كورونا» تعمل بفاعلية ضد «سلالة دلتا»

أكدت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة المصري الأسبق ومبعوث مدير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، أن اللقاحات المتوافرة ضد فيروس «كورونا» المستجد، تعمل حتى الآن بفاعلية ضد «سلالة دلتا» المتحورة من فيروس كورونا والتي انتشرت في معظم دول العالم، بشرط استكمال الحصول على جرعتين من اللقاح. وأضافت مبعوث مدير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: إنه قد يكون هناك وقت كافٍ حتى تكون لدينا فيه كوكبة من الطفرات التي تنشأ في متغير «دلتا»، بحيث تفقد لقاحاتنا فعاليتها بالفعل، وهذا ما نعمل عليه الآن لمنعه، مؤكدةً أنه يظل اللقاح فعالاً ضد الإصابة الشديدة من فيروس «كورونا»، وأن أفضل وقاية من المتحور هي منع العدوى في المقام الأول. وأوضحت الرباط أن «كوفيد - 19» يتحور مثل كل الفيروسات، وأن متحور «دلتا» أكثر قابلية للانتقال والانتشار من المتحورات الأخرى، وأن فرصته أكبر للانتشار نظراً للاختلاط الاجتماعي والاستهانة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الاجتماعية، ونظراً لعدم وجود لقاح حتى الآن يعمل بفاعلية 100%؜، مؤكدةً أن الفرصة مُتاحة لانتشار «سُلالة دلتا»، حيث يتحرك الناس ويختلطون، فيحدث تراكم للعدوى. ولفتت الرباط إلى أن هناك دراسة في اسكتلندا أشارت إلى وجود خطر متزايد جراء المتحور «دلتا» والذي يؤدي إلى دخول المستشفى للمصابين، مؤكدةً أن هذا الخطر يحتاج إلى فهم وتحليل أعمق للتأثيرات ومدى الخطورة التي تنتج عن هذا المتغير، وهو قيد الدراسة الآن. وشددت مبعوث الصحة العالمية على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية العامة المعروفة إيجابية نتائجها، والتدابير الاجتماعية والشخصية الحاسمة والقادرة على تقليل الانتشار والتحكم في العدوى لكبح جماح متغير «دلتا» في العالم، مع الالتزام بأخذ اللقاح المتوافر حالياً. وكانت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف قد أكدت في وقت سابق أن متحور «دلتا» من فيروس «كورونا» المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، وأرغمت هذه السلالة بعض الدول على مراجعة استراتيجياتها مع فرض تدابير مُشددة لمكافحة الوباء أو إرجاء رفع القيود. وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية: «إن متحور (دلتا) يُثير قلقاً خاصاً؛ لأنه معدٍ بشكل أكبر وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع أيضاً إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان».

