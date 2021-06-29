السجن لرئيس جنوب أفريقيا السابق زوما بتهمة تحقير المحكمة

صدر حكم بالسجن 15 شهراً بحق رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، لتورطه بشكل متكرر في المساعدة، والتحريض، على نهب أموال الدولة خلال السنوات التسع التي تولى فيها مقاليد الأمور في البلاد، وذلك بسبب تحديه أمراً قضائياً للإدلاء بشهادته في تحقيق فساد.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن المحكمة الدستورية قضت في يناير بأنه يتعين على زوما الرد على استفسارات لجنة قضائية برئاسة نائب رئيس القضاة ريموند زوندو. لكن زوما 79 عاماً، وهو ضابط استخبارات سابق، اتهم المحكمة وزوندو بالتحيز، وخرج من جلسة في نوفمبر وامتنع عن حضور أخرى في فبراير.

وردت المحكمة بتوجيه اتهامات له بازدراء القضاء. وقال القائم بأعمال كبير القضاة، سيسي كامبيبي، في حكم صدر في مدينة جوهانسبرج اليوم الثلاثاء: «يبعث هذا برسالة قاطعة في هذا الشأن، حيث يسود نظامنا الدستوري وسيادة القانون وإقامة العدل».