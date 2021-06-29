هذه الدولة تقدم 53 مليون جرعة من لقاحات "كورونا"!

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 53 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ686 ألفا 121جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 25 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 83. 5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و174 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و22 أسبوعاً. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.