روسيا تسجّل عدداً قياسياً جديداً لوفيات كورونا

أعلنت الحكومة الروسية الثلاثاء عن 652 وفاة جرّاء كوفيد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أعلى حصيلة تسجّل في البلاد منذ تفشي الوباء.

وسجّل عدد قياسي للوفيات اليومية جرّاء كوفيد بلغ 119 حالة في مدينة سان بطرسبرغ التي تستضيف الدور ربع النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم الجمعة، في وقت تحاول روسيا السيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات تسبب به تفشي المتحورة "دلتا" الأكثر عدوى.