السيسي: ندعم جهود تحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، بمناسبة توليه مهام منصبه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح راضي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها مفاوضات تبادل الأسرى، مشيداً بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن.