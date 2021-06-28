الصومال: 20 قتيلاً في هجوم إرهابي

مقديشو (أ ف ب)

أسفر هجوم لحركة الشباب المتطرفة استهدف بلدة وقاعدة عسكرية في وسط الصومال الأحد عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، في حصيلة جديدة أوردها الجيش ومسؤولون محليون.

وكانت حصيلة سابقة للهجوم الذي استهدف بلدة يسيل وقاعدة عسكرية على مقربة منها في ولاية غالمودوغ، على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة مقديشو، أفادت بمقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم ستة جنود.

وقال عبد الرحمن عدن قائد وحدة متطوعين شبه عسكرية في ولاية غالمودوغ عبر الهاتف لوكالة فرانس برس «بلغ إجمالي عدد القتلى خلال هذا الهجوم 22».

وأوضح «تم العثور على جثث سبعة أشخاص خارج بلدة يسيل في وقت متأخر من بعد ظهر «الأحد» بعد انتهاء القتال، بينهم خمسة من أفراد القوات الصومالية الذين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق خارج المدينة فيما كانوا يحاولون مساندة رفاقهم. والاثنان الآخران مدنيان قتلهما مسلحون من الشباب».

وأضاف أن«العدو قصف المدينة بالقذائف وتسبب في مقتل مدنيين أبرياء».

بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، تلاه إطلاق النار من رشاشات ثقيلة.

وأشار محمد ميري وهو قيادي آخر في أحد الفصائل شبه العسكرية الأحد إلى أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة. وتحدثت عدة مصادر محلية عن مقتل أكثر من 40 مقاتلاً من حركة الشباب في القتال.