معدّل إصابات «كورونا» ثابت في أميركا رغم تفشي «دلتا»

كشفت بيانات، اليوم الاثنين، أن معدّل الإصابات بمرض «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة ثابت منذ منتصف يونيو، بعدما كان يتراجع بشكل سريع على مدى شهرين، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات في المناطق التي لا تزال نسب التطعيم فيها ضئيلة.

يأتي ذلك فيما يتواصل تفشي المتحورة «دلتا» التي تمثّل 35.6 في المئة من الإصابات التي تم تتبع تسلسلها الجيني في الأسبوعين الماضيين، بحسب منصة «كوف سبيكتروم». وتوقعت السلطات أن تصبح «دلتا» قريباً النسخة الأكثر انتشاراً في البلاد.

وأفادت مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها أن معدل الإصابات اليومية الجديدة المسجّلة على مدى سبعة أيام بلغ حوالي 11500 منذ 16 يونيو، أي ما يعادل 3.5 من كل مئة ألف شخص.

وظهر انقسام واضح في البلاد، إذ ارتفع عدد الإصابات بشكل متسارع في المجتمعات التي تعد معدلات تطعيم منخفضة.

وعلى الصعيد الوطني، تلقى 54 في المئة من سكان الولايات المتحدة، البالغ عددهم 332 مليوناً، جرعة أو جرعتين من اللقاحات، فيما تلقى 46.1 في المئة كامل الجرعات، بحسب مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها.

وبلغت حملة التطعيم الوطنية ذروتها في منتصف أبريل، لكنها تتراجع مذاك، فيما يتردد سكان الولايات التي تميل عادة إلى الجمهوريين أكثر في تلقي اللقاحات مقارنة بقاطني الولايات التي تصوّت تقليدياً للديمقراطيين.

وتراجع عدد الإصابات بشكل كبير في أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل حتى مطلع يونيو الجاري، أي موسم الربيع الذي يقضي خلاله الناس عادة مزيداً من الوقت في الهواء الطلق.