قصف صاروخي على قاعدة أميركية في سوريا

قالت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إن أربعة صواريخ أطلقت، مساء اليوم الاثنين، على حقل «العمر» الذي توجد به قاعدة عسكرية أميركية.

وأكدت المصادر، التي لم تتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «أربعة صواريخ أطلقت من بلدة القورية جنوب مدينة الميادين 60 كم شرق محافظة دير الزور باتجاه حقل العمر الذي يضم قاعدة أميركية».

وأضافت المصادر، أن طائرات أميركية شنت غارات على مناطق إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن هناك حالة استنفار تشهدها مناطق إثر تعرضها ليلة أمس لضربة جوية أميركية.

يأتي قصف القاعدة الأميركية بعدما أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.