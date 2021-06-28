بريطانيا ترفع كل قيود كورونا في التاريخ المحدد مسبقا

أكد وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد، اليوم الاثنين في أول خطاب له أمام البرلمان بعد توليه الحقيبة، أن الحكومة البريطانية عازمة على رفع كافة القيود الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد في إنجلترا في الموعد المحدد مسبقاً، وهو 19 يوليو المقبل.

وقال للنواب «لا نرى مبرراً لإبقائها إلى ما بعد 19 يوليو»، في وقت يسعى فيه لتحسين استجابة الحكومة للوباء بعد استقالة سلفه مات هانكوك السبت.

واستقال هانكوك بعدما أظهره تسجيل صوّرته إحدى كاميرات المراقبة وتم تسريبه وهو يخرق قواعد التباعد الجسدي التي فرضتها الحكومة من جل مكافحة الفيروس.

وبدا جاويد، الذي شغل في السابق منصبي وزير الداخلية والمالية، أقل حذراً بشكل لافتٍ من هانكوك في ما يتعلق برفع القيود، بعد ما تم تأجيل المرحلة الأخيرة.

وقال «لا يوجد تاريخ نختاره يأتي من دون أي مخاطر لجهة (كوفيد)؛ لأننا ندرك تماماً أنه لا يمكننا القضاء عليه بكل بساطة، علينا أن نتعلم التعايش معه».

وأضاف: «نعرف أيضاً أن الناس والأعمال التجارية بحاجة إلى اليقين. لذا، أريد أن تكون كل خطوة غير قابلة للتراجع عنها. يجب أن تنتهي القيود المفروضة على حريتنا».

وتابع «بالنسبة إلي، لا يعد تاريخ 19 يوليو نهاية الخط فحسب، بل بداية رحلة جديدة لبلدنا».

كانت بريطانيا بين الدول الأكثر تضرراً جرّاء الوباء، إذ سجّلت نحو 128 ألف وفاة منذ تفشيه.

ورغم بدء رفع تدابير الإغلاق الصارمة منذ مارس، إلا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجبر على تأجيل تخفيف كافة القيود الذي كان مقرراً في 21 يونيو.

وازداد القلق بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة «دلتا» التي رصدت أول مرة في الهند، رغم تلقي نحو ثلثي البالغين في المملكة المتحدة كامل جرعات اللقاحات.

وأشار جاويد إلى أن المتحورة «دلتا» وراء 95 في المئة من كافة الإصابات.

وتم تسجيل نحو 22868 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الاثنين، وفق آخر الأرقام الحكومية، مقارنة بـ14623 أمس الأحد.