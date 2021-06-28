«التحالف الدولي» يؤكد عزمه على مواصلة قتال داعش

أكد وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد هذا التنظيم وتهيئة الظروف لهزيمة نهائية له من خلال جهد شامل ومنسَّق ومتعدّد الأوجه.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عقب اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش، الذين اجتمعوا حضورياً لأول مرّة منذ عامين في العاصمة الإيطالية روما اليوم، بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وشدّد الوزراء على اعتبار حماية المدنيين أولوية لهم، مؤكّدين ضرورة الالتزام في جميع الظروف بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأعلن الوزراء التزامهم «بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل التأكد من جعل نواة داعش في العراق وسوريا وفروعها وشبكاتها حول العالم غير قادرة على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو مواصلة تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا».

وذكر البيان أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر على الأراضي، وقد تحرّر ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، لكن التهديد لم ينته نهائيا بعد.

واعترف الوزراء بجهود العراق في مواجهة فلول داعش ومنعها من الظهور مجدّدا، وأثنوا على رفع قدرة القوات العراقية على محاربة التنظيم.

ورحّب الوزراء بالتوسّع التدريجي لمهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستشارية غير القتالية والتدريب وبناء القدرات في العراق، بناءً على متطلبات السلطات العراقية وموافقتها.

وعبّر التحالف عن التزامه بالعمل مع الدول المتضرّرة لمعالجة التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا لضمان الهزيمة العالمية الدائمة للتنظيم بناءً على طلب وموافقة مسبقة من الدول المعنية.

وكلّف الوزراء مجموعات العمل التابعة للتحالف بتقييم السبل التي يمكن من خلالها المساهمة في مواجهة جهود داعش في المناطق المتضررة، كما رحبّوا بجهود أفغانستان لمواجهة تنظيم داعش.