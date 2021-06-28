جونسون يحدد تاريخاً لعودة الحياة إلى طبيعتها «قبل كورونا»

توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تاريخاً لعودة الحياة إلى «طبيعتها قبل كورونا».

وقال جونسون إن من المحتمل رفع القيود المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد يوم 19 يوليو المقبل، فيما توقع عودة الحياة إلى طبيعتها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف جونسون أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة «دلتا» من فيروس كورونا، فإن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو معدلات الوفاة الناجمة عن الفيروس مازالت منخفضة مع تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه لن يتم التخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي في إنجلترا بحلول 5 يوليو المقبل والذي كان أحد الخيارات المتاحة إذا كانت بيانات الوضع الصحي جيدة بما يكفي. وأضاف أنه «من المنطقي» تأجيل هذه الخطوة لعدة أسابيع قليلة إضافية لتحليل أنماط انتشار العدوى وتقديم الجرعة الثانية من اللقاحات قبل رفع القيود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله «مع مرور كل يوم، يتضح بصورة أكبر بالنسبة لي وبالنسبة لكل مستشارينا العلميين بأنه من المحتمل جداً أن نكون بحلول 19 يوليو في موقف يسمح لنا بأن نقول إن الجائحة انتهت وإننا نستطيع العودة إلى الحياة كما كانت قبل كورونا في أقرب وقت ممكن».