الصين تشغّل ثاني أكبر سد كهرمائي في العالم

بدأت الصين تشغيل ثاني أكبر محطة في العالم لتوليد الطاقة الكهرمائية الاثنين، في خطوة تمثّل، بحسب مسؤولين، عتبة باتّجاه تحقيق أهداف بكين بالحياد الكربوني، رغم التحذيرات من الأضرار البيئية المترتبة على المشروع.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه بدأ الاثنين جزئياً تشغيل «محطة بايهيتان للطاقة الكهرمائية» البالغ ارتفاعها 289 مترا والواقعة في جنوب غرب الصين، وهي الثانية في العالم لجهة توليد الطاقة بعد «سد الممرات الثلاثة» الموجود في الصين أيضاً.

وبنيت محطة «بايهيتان» بقدرة إجمالية منشأة تبلغ 16 ألف ميغاواط، ما يعني أنه سيكون بمقدورها في نهاية المطاف توليد ما يكفي من الكهرباء مرة يوميا لسد احتياجات الطاقة ل500 ألف شخص لعام كامل، وفق هيئة البث الرسمية «سي سي تي في».

وأطلقت الصين حملة بناء محطات للطاقة الكهرمائية في السنوات الأخيرة في وقت تعمل جاهدة لسد احتياجات الطاقة لسكانها، الأكثر عدداً على مستوى العالم.

ويطل السد على واد عميق وضيّق في القسم العلوي من نهر يانغتسي الأطول في الصين، على الحدود المعرّضة للهزّات الأرضية بين مقاطعتي يونان وسيتشوان.

وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة تهنئة نشرتها الحكومة عن أمله في أن تتمكن المحطة من «المساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف الذروة الكربونية والحياد الكربوني».

ويتزامن التشغيل التجريبي لسد «بايهيتان» الاثنين مع احتفال الحزب الشيوعي بذكرى مرور مئة عام على تأسيسه الأسبوع الجاري.

وعجّل تعهّد شي العام الماضي الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2020 إتمام بناء المحطة.