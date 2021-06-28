عملية طعن جديدة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة شخصين بجروح فيما يعتقد بأنه هجوم بالسكين تعرّضا له في مدينة «إرفورت» صباح اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن دامية وقعت في مدينة فورتسبورغ البافارية.

ونُقل ضحيتا عملية اليوم، البالغان من العمر 45 و68 عاماً إلى مستشفيين لتلقي العلاج، وفق ما أفادت ناطقة باسم الشرطة، مشيرة إلى أن أصاباتهما لا تشكل خطراً على حياتهما.وقالت شرطة المدينة، الواقعة في وسط ألمانيا، على تويتر إنه تم توقيف المشتبه به البالغ 32 عاماً بعد العثور عليه مصاباً بجروح في شقته.

ويعتقد بأن المشتبه به الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام المحلية باسم يوهانس إل. أذى نفسه ونقل إلى المستشفى.

ولم تتضح دوافعه، بحسب الشرطة، علما أن لديه تاريخًا من العنف والمشاكل النفسية. ولم تدل أي مؤشرات على وجود دافع سياسي.

ونشرت الشرطة، في وقت سابق، مروحية وكلاباً مدرّبة بعد فرار المهاجم من الموقع.

كان شاب صومالي، يبلغ من العمر 24 عاماً، نفذ الجمعة عملية طعن في مدينة فورتسبورغ حيث قتل ثلاث نساء وأصاب ستة أشخاص آخرين بجروح بالغة.

وهاجم المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا في 2015، مركز المدينة مساء الجمعة، إذ بدأ اعتداءه من متجر لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف.

وسيطرت عليه الشرطة لاحقاً بعدما أطلقت النار على فخذه.

وعثر المحققون على سجلات تكشف بأن الصومالي كان يتلقى العلاج في مصحة نفسية وأكدت الشرطة أنه لم يكن متطرفاً معروفاً لدى السلطات.