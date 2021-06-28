مخاوف من اندلاع حرائق غابات في اليونان بسبب الطقس الحار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية اليونانية أن تصل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، إلى 39 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد، مع استمرار موجة من الطقس الحار.

وإضافة إلى ذلك، تهب رياح شديدة الحرارة في العديد من المناطق، ما يزيد من احتمالات اندلاع حرائق غابات قد تكون واسعة النطاق.

ووفقاً لفرقة الإطفاء، فقد تم بالفعل رصد أكثر من 30 حريقاً في الغابات والأجمات في جميع أنحاء البلاد مطلع الأسبوع، وكان من بينها حريق كبير في جزيرة باروس السياحية. ولم يسفر الحريق عن إصابات.