أبو الغيط: نرفض تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ لقوات أجنبية

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض الجامعة العربية تقسيم دولة سوريا عملياً إلى مناطق نفوذ بين قواتٍ وجيوش أجنبية تتواجد على الأرض السورية، محذراً من أن تجميد الصراع في سوريا وخفض حدة العنف لا ينفي حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع في كافة ظروف الحياة، بحيث أصبح 11 مليوناً من السوريين في حاجة إلى مساعدات غذائية.

وشدد أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع وزاري عُقد بروما اليوم لمناقشة الأزمة السورية والتحالف الدولي ضد «داعش»، على أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية، بدلاً من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها، مُعرباً عن خيبة الأمل حيال غياب أي تقدم على المسار السياسي لتسوية الأزمة حتى الآن، داعياً إلى التفكير بعمق في آليات لتفعيل هذا المسار بحيث تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية التي طرأت على الصراع خلال الفترة الماضية.

وشدد أبو الغيط على أن سوريا بلدٌ عربي الهوية والانتماء، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة، وأن الدول العربية حريصةٌ كل الحرص على استقراره وعروبته، مؤكداً أن هذه العروبة تبقى حقيقة راسخة برغم أي تغيرات طارئة أو محاولات من أطراف إقليمية لسلخ سوريا من عروبتها، ودفعها لتبني أجندات غريبة عليها.

وقال أبو الغيط إن تنظيم «داعش» ملفوظٌ شعبياً بالكامل من المجتمعات العربية، وأن فكره وممارساته مرفوضين من الأغلبية الساحقة من المسلمين، غير أن التجربة أثبتت أن قلة قليلة تعتنق هذا الفكر المُنحرف باستطاعتها إحداث قدرٍ كبير من التدمير والتخريب في أي مجتمع.

ونوه إلى أن الفترة الماضية شهدت إشارات مُقلقةً على عودة الشبكات الداعشية والخلايا النائمة لهذا التنظيم الإجرامي للعمل بآليات جديدة، ليس من أجل السيطرة على الأرض والتحكم في السكان، ولكن بهدف ضرب الاستقرار وتخريب المجتمعات وتهديد حياة المدنيين واستهداف المصالح والأهداف الحيوية، مشيراً إلى هذا التصاعد الخطير في مناطق في سوريا والعراق والتي شهدت تكثيفاً في العمليات الإرهابية خلال الأشهر الماضية.

وأشار أبو الغيط إلى أن المعركة مع «داعش » التنظيم لابد أن تسير جنباً إلى جنب مع الحرب على داعش الفكر، مؤكداً أن وحدة العمل الدولي هي كلمة السر في القضاء على داعش، مؤكداً أنه كلما تعززت هذه الوحدة كلما تراجعت فرص التنظيم في النمو ومباشرة تهديداته العابرة للحدود.