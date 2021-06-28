روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات

كشف مصدر بالصناعات الدفاعية الروسية عن اختبار إطلاق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات بنجاح، طوره معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية التابع لشركة الفضاء الحكومية روسكوسموس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر أن "منتصف يونيو شهد اختبار إطلاق أحدث صاروخ باليستي بنجاح، طوره معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية من قاعدة بليسيتسك الفضائية".

وذكرت الوكالة أنه لم يصدر بعد تعليق رسمي من معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية.

وكانت تقارير أفادت بأن معهد موسكو بدأ تطوير تعديلات معقدة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في إطار جهود تحديث الأسلحة الاستراتيجية الروسية.