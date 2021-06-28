السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل بينيت

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، هو الأول بينهما منذ تولي بينيت السلطة.

وقال البيان إن السيسي أكد على "دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد السيد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية".