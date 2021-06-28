ترحيب أميركي بزيارة الرئيس المصري والعاهل الأردني إلى العراق

رحبت الولايات المتحدة الأميركية يوم الأحد بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك

عبد الله الثاني للعراق.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية " أن الولايات المتحدة ترحب بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري وملك الأردن لبغداد".

وتابع البيان"أن هذه الزيارة خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الاقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزز من الاستقرار الاقليمي".