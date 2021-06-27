العراق ومصر والأردن: معاً ضد الإرهاب

هدى جاسم وأحمد عاطف (بغداد، القاهرة)

عقدت في بغداد، أمس، قمّة ثلاثية ضمت الرئيس المصري والملك الأردني، إضافة إلى المسؤولين العراقيين، وركّزت مناقشاتها على ملفات إقليمية وعلى التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث، وسط تأكيد الدول الثلاث على وقوفها معاً صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب.

وأشاد قادة مصر والأردن بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، وتصديها لتنظيم «داعش» الإرهابي، وبتضحيات الشعب العراقي وقدرات قواته المسلحة في هزيمة التنظيم الإرهابي، والتي ساهمت في درء الأخطار التي كان يمثلها وإرساء الأمن في العراق ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب القادة عن أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.كما أكدت القمة على التنسيق بشأن استقرار المنطقة، مشددة على التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين العراق ومصر والأردن.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العراق مطلع عام 2019 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فيما بات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن العلاقات بينهما تحسنت، بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان الختامي للقمّة، شملت النقاشات بين السيسي والملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قضايا إقليمية، لا سيما سوريا وليبيا واليمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً عن التعاون والتكامل بين الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.

واعتبر الزعماء الثلاثة، في البيان الختامي، أنه من الضروري «التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن 2245 على أن يحفظ أمن واستقرار سوريا، وتماسكها، ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين».

وفي كلمة افتتاحية للقمة، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن الدول الثلاث ستواصل «التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسة، كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين وبلورة تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق». ورحّبت بغداد والقاهرة وعمان بـ«تشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وبالتقدم المحرز»، وفق البيان الختامي.

وأفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة صادق عليها البرلمان في مارس.

وأكد الزعماء الثلاثة «ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا» المقدر عددهم بحسب الأمم بنحو 20 ألفاً.

وقبل بدء أعمال القمة، أجرى كل من الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي برهم صالح.

من جهته، وإثر استقباله نظيره المصري والعاهل الأردني، اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة هذا اللقاء «رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة».

وهذه ثالث قمة بين هذه الدول الثلاث، بعد القمة الأخيرة التي عقدت في عمان في أغسطس 2020، فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين بغداد والقاهرة وعمان، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيريه الأردني والعراقي في بغداد.

وأعربت العواصم الثلاث أيضاً عن دعمها «لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار» في اليمن الذي يعيش نزاعاً منذ عام 2014.

وشددت أيضاً، وفق البيان، على «ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

دعم مصر والسودان في قضية «سد النهضة»

جدد العراق والأردن، أمس، دعم مواقف مصر والسودان في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانوناً حول قواعد الملء والتشغيل، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

واتفق قادة كل من العراق ومصر والأردن، خلال القمة التي استضافتها بغداد أمس، على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن، وأكدوا على إتاحة بناء منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر.