حزب الرئيس الفرنسي يُمنى بخسائر جسيمة في انتخابات الأقاليم

مني حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخسائر جسيمة في جولة الإعادة لانتخابات الأقاليم التي جرت اليوم الأحد، وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع.

وذكرت قناة "فرانس2" التلفزيونية الحكومية، أنه وفقا لتوقعات معهد "إيبسوس سوبرا استيريا" لاستطلاعات الرأي، لم يفز حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة ماكرون بأي من الأقاليم، وفشل كل مرشحيه في تحقيق حتى مكاسب متوسطة.

ووصف المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، في تصريحات لقناة "فرانس2"، النتائج "بالمخيبة".

وكما كان متوقعا، لا يزال المحافظون التقليديون والاشتراكيون يحكمون قبضتهم على الأقاليم، حسبما تشير استطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

لم يكن أداء حزب الرئيس ماكرون مرضيا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.