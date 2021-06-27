السعودية تبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية ضد كورونا

تتواصل حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، على حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأحد، إن المملكة ستبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح "فايزر- بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على تطعيم هذه الفئة العمرية.

ويمكن لهذه الفئة حجز موعد للقاح عبر تطبيق "صحتي" السعودي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 15 حالة وفاة و1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7775 حالة والإصابات إلى 483221.