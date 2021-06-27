إندونيسيا ترصد أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجّلت إندونيسيا عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بلغ أكثر من 21 ألفاً في وقت باتت المستشفيات تضيق بالمرضى في العاصمة جاكرتا وغيرها من بؤر كوفيد.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا إلى أكثر من 2,1 مليون مع 57138 وفاة.

وزادت الإصابات بكوفيد في الأسابيع الأخيرة فيما أشارت السلطات إلى وجود نسخ متحوّرة جديدة للفيروس أكثر عدوى.

وقالت سيتي ناديا ترميزي، الناطقة باسم الفريق المكلف احتواء كوفيد «توقعنا أن يزداد عدد الإصابات»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات ذروتها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة.

وامتلأت المستشفيات في العاصمة جاكرتا وجاوة الوسطى والغربية بالمرضى بما في ذلك أولئك المصابون بنسخة «دلتا» المتحورة الشديدة العدوى والتي رصدت أول مرة في الهند.

وتحرّكت الحكومة الإندونيسية لتشديد القيود على الحركة لكنها تجنّبت حتى الآن فرض تدابير إغلاق مشددة على غرار تلك التي طبّقت في بلدان أخرى.

وتسعى السلطات إلى تطعيم أكثر من 180 مليوناً من سكانها البالغ عددهم 270 مليوناً بحلول مطلع العام المقبل.

وأعلنت الحكومة، أمس السبت، أنها حققت هدفها المتمثل بتطعيم أكثر من مليون شخص في يوم واحد.