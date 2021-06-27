بدء اختبارات على لقاح جديد ضد متحورة "بيتا"

بدأت الاختبارات على لقاح جديد ضد المتحورة "بيتا" من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وبدأ حقن متطوعين باللقاح الذي تم تطويره بالتعاون بين جامعة "أكسفورد" البريطانية مع شركة "أسترازينيكا"، في إطار تجارب سريرية لقياس فعاليته.وذكرت الجامعة العريقة، في بيان، أن نحو 2250 مشاركاً سيتم الاستعانة بهم في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل وبولندا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة لهذه التجارب السريرية على البشر.

ويستخدم اللقاح المرشح تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حالياً ضد كوفيد-19 في سائر أنحاء العالم.

وقال البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات "يعد اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات واللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة الجديدة أمراً مهماً لنكون قدر الإمكان مستعدين بشكل جيد لمواجهة وباء كوفيد-19، إذا تبين أن استخدامها كان ضرورياً".

من المتوقع صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق هذا العام وسيتم تقديمها إلى الهيئة الناظمة لتقييمها في إطار عملية سريعة، بحسب البيان.

في مايو، بدأت الحكومة البريطانية تجارب سريرية، وصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد في إطار حملة جرعة داعمة في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بالمتحورة "دلتا" التي ظهرت في الهند.