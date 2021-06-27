موسكو تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا» منذ بدء الوباء

سجلت العاصمة الروسية موسكو 114 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن هذه الحصيلة اليومية للوفيات هي الأعلى على الإطلاق في موسكو منذ بداية ظهور الجائحة.

وارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس في العاصمة إلى 22086.وهدد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر التلفزيون الحكومي بفرض إغلاق.

وفي إشارة إلى الانتشار السريع لسلالة «دلتا»، قال سوبيانين «للتعامل مع هذه المشكلة بشكل جذري، يجب أن تحصل على التطعيم أو تدخل في حالة إغلاق».

وأوضح عمدة العاصمة، أن موسكو تشهد كل يوم نقل ألفي مصاب إلى المستشفيات، لافتاً إلى أن عدد الأسرّة المتاحة حالياً تراجع إلى خمسة آلاف فقط.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو هي أكبر مدينة في أوروبا، ويقدر عدد سكانها بـ 12 مليون نسمة. وقال سوبيانين، إن 86 ألف شخص يسجلون كل يوم للحصول على لقاح مضاد لـ«كورونا».

كما سجلت مدينة سان بطرسبرج الروسية ارتفاعاً جديداً للإصابات اليومية بـ«كورونا»، وذلك قبل مباراة ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم المقررة في المدينة الجمعة القادم.

وأعلنت السلطات في المدينة الساحلية، اليوم الأحد، تسجيل ما يقرب من 1300 حالة إصابة جديدة، بارتفاع بـ 50 حالة عن اليوم السابق. كما سجلت المدينة أكثر من 100 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا».

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم بشكل عام، تسجيل 599 وفاة و20538 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 133282 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في البلاد إلى خمسة ملايين و451291 إصابة.