انطلاق أعمال القمة العراقية الأردنية المصرية

انطلقت، عصر اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة العراقية بغداد.

بدأت القمة برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتناقش القمة ملفات كثيرة، أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وخاصة في الشوارع التي ستمر بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات.